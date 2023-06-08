هبوط اضطراري لطائرة متوجهة من الهند إلى سان فرانسيسكو في روسيا

اضطرت طائرة تابعة لشركة الطيرن الهندية "اير انديا" كانت في طريقها من نيودلهي إلى سان فرانسيسكو وعلى متنها 216 راكبا و16 من أفراد الطاقم للهبوط في بلدة ماجادان في شرق روسيا، حسبما قالت شركة الطيران على تويتر اليوم الأربعاء.

وتوجد البلدة التي تقع شمال شرق اليابان على بحر أوخوتسك في منتصف الطريق تقريبا بين نيودلهي ومدينة سان فرانسيسكو في شمال ولاية كاليفورنيا.

واضطر المسافرون الذين تقطعت بهم السبل إلى الإقامة في أماكن إقامة مؤقتة بعد القيام بـ"محاولات صادقة لاستضافة الركاب في الفنادق المحلية".

ويجرى إرسال طائرة أخرى محملة بالطعام والمواد الأساسية إلى ماجادان لنقل الركاب العالقين إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن شركة "اير انديا" ليس لديها موظفين في روسيا إلا أن القنصلية الهندية في فلاديفوستوك ووزارة الخارجية الهندية وموظفي خدمات أرضية محليين ومسئولين روس قدموا المساعدة للمسافرين العالقين، حسبما قالت الشركة على موقع تويتر.