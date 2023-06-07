شمال فيتنام يواجه خطورة انقطاع الكهرباء في ظل موجات الحرارة

قال تران فيت هوا، رئيس هيئة تنظيم الكهرباء في فيتنام، إن نظام الكهرباء في شمال البلاد يواجه خطر الانقطاع كل ساعة تقريبا في ظل موجات الحرارة وتأثير ظاهرة النينو، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول القول إن الطلب على الكهرباء في شمال فيتنام ربما يصل إلى 23500- 24000 ميجاوات خلال الأيام المقبلة.

وأشار تران فيت هوا إلى أنه ابتداء من اليوم الأربعاء، تراجعت سعة الطاقة الكهرومائية المتاحة بواقع 5000 ميجاوات لتصل إلى 3110 ميجاوات. وأشار إلى أن النقص قد يصل إلى 7000 ميجاوات، في حال انخفض مستوى المياه في جميع الخزانات لأدنى مستوى.

وأوضح أن معظم الخزانات في شمال البلاد تسجل بالفعل أدنى مستوى للمياه.