استنكر خمسة مرشحين معارضين في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، رفض اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا التعاطي مع مطالبهم "بضمانات شفافية ونزاهة" الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يوم29 من الشهر الجاري.

واتهم المرشحون اللجنة "بتوفير الظروف المناسبة لسلب ومصادرة ارادة الناخبين وتهيئة الظروف لتزوير الانتخابات لصالح" مرشح السلطة الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني .

قال المرشحون وأبرزهم بيرام ولد الداه ولد اعبيد الناشط الحقوقي وحمادي ولد سيد المختار مرشح الاسلاميين إنهم مصممون على "منع التزوير وحماية حق الشعب في اختيار من يحكمه".

وأكدوا على "اعتبار سلوك اللجنة إعلانا مبكرا عن السير في مقاربة أحادية لتنظيم الانتخابات، وهو مسار خطير على البلد، يجب على كل الأطراف المعنية الوعي بنتائجه والوقوف بحزم في وجه من يدفعون الأمور في اتجاهه". واعتبر المرشحون في مؤتمرهم الصحفي "استمرار الإخلال بشروط الشفافية والنزاهة وحياد الإدارة ومهنية الإعلام، إضرارا بشروط تنظيم الانتخابات النزيهة".

وقال المرشحون في بيان وزعوه على هامش المؤتمر الصحفي إنهم "يحملون النظام المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال وما يترتب عليها ويدعون أنصار التغيير والتناوب والاصلاح الراغبين بحق في محاربة الفساد والتخلص من الاستبداد إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد لرفض الشروع المبكر في تزوير إرادتهم عن سبق إصرار وترصد".