محافظ أسوان: طرح خراف وعجول بلدية حية بأسعار مناسبة بمقر الإرشاد الزراعي

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مدير مديرية الزراعة المهندسة أماني بدر، بالبدء في طرح كميات من الخراف والعجول البلدية الحية بأسعار مناسبة، وبالأوزان المختلفة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين فى شراؤها، استعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مناشدا المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية بالحد من ظاهرة انتشار ذبح الأضاحي في الشوارع خلال أيام العيد لما لها من تأثير سلبي في حدوث أضرار بيئية وصحية.

كما ناشد المحافظ بالحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى حيث سيتم توقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين فى حالة رصد اللجان التي تم تكليفها بمتابعة ذلك طوال فترة العيد.

ومن جانبها أوضحت المهندسة أمانى بدر بأنه تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة السيد القصير، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية فقد تم توفير كميات من الأضاحي للخراف البلدية بمتوسط وزن يتراوح من 35 إلى 60 كجم، وبسعر 215 جنيها للكيلو القائم، وكذا توفير العجول البلدية بمتوسط وزن يتراوح من 350 إلى 400 كجم بسعر 185 جنيها للكيلو القائم، على أن تكون الأولوية بأسبقية الحجز بمقر إدارة الإرشاد الزراعى بأبو الريش، والإتصال تليفونياً على أرقام ( 01141039009 / 0127126333 ).

ولفتت إلى أنه لجدية الحجز يتم سداد مبلغ 500 جنيه للخراف، و 5 ألاف جنيه للعجول، وبالتوازي مع ذلك يتم لأول مرة تنفيذ مشروع طرح أسهم للعجول البلدية بأسعار تتراوح من 7 إلى 12.5 ألف جنيه للحوم الصافية من 17 إلى 32 كجم.