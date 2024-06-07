تعليم بنى سويف: الانتهاء من جميع الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة

أكد هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن المديرية قد انتهت من الاستعدادات النهائية لعقد امتحان الدور الأول من الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

ويبدأ الامتحان يوم الإثنين القادم 12 يونيو الجاري ويستمر حتى 22 يوليو المقبل، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 18 ألفًا و471 طالبًا وطالبة موزعين على 45 لجنة على مستوى المحافظة.

وتم التأكيد على الانتهاء من تحديد الواجبات والمسؤوليات والالتزام بتنفيذ الآليات والإجراءات الهامة خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لتأمين المركز ووصول أوراق الأسئلة إلى اللجان. كما تم تجهيز 18 استراحة وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لتيسير أداء الامتحانات.

تبدأ الامتحانات بالمواد غير المُضافة للمجموع "التربية الدينية والوطنية، الاقتصاد والإحصاء" يومي الاثنين والأربعاء، وتتوقف بعدها بسبب عطلة عيد الأضحى.

وتستأنف يوم 22 يونيو بالمواد الأساسية وتختتم 17 يوليو لشعبتي الآداب و20 يوليو لعلمي رياضة.