تقرير: بلينكن يزور إسرائيل الأسبوع المقبل بعد فشل التوصل لاتفاق

قالت مصادر عبرية، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، على خلفية الفشل في التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن هذه الزيارة ستكون الثامنة التي يقوم بها بلينكن إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب، حيث كانت زيارته الأخيرة لتل أبيب في شهر مارس الماضي، في محاولة لمنع عملية واسعة النطاق في رفح، وفقاً لما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فور وصوله إلى إسرائيل، ولم يتم الإعلان عن لقاءات أخرى حتى الآن.

وتستثمر الإدارة الأمريكية كل طاقتها للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إخماد الحرب في قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية، على الأقل حتى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وستتم زيارة بلينكن الحالية في الوقت الذي لا يتوقع فيه لأول مرة أن يكون وزراء "معسكر الدولة" جزءا من الحكومة وعدم المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء الحربي.

وفي زياراته السابقة، حرص بلينكن على لقاء جانتس بشكل منفصل، ومن المؤكد أن ديناميكيات الزيارة الحالية ستثير الاهتمام في ظل أن الإدارة اعتبرته عنصرا إيجابيا في الحكومة، بحسب "معا".