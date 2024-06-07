أطباء مستشفيات جامعة سول الوطنية ينظمون إضرابا اعتبارا من 17 يونيو

من المقرر أن ينظم الأطباء في 4 مستشفيات شاملة تابعة لجامعة سول الوطنية إضرابا عن العمل اعتبارا من 17 يونيو الجاري، وفقا لما ذكره مسؤولو المستشفيات اليوم الجمعة، في خطوة من شأنها أن تعقد جهود الحكومة لإنهاء إضراب الأطباء المبتدئين الذي طال أمده.

وصوت أساتذة الطب في المستشفيات الأربعة التابعة للجامعة على بدء الإضراب، مطالبين الحكومة بالتراجع الكامل عن الخطوات الإدارية لمعاقبة الأطباء المتدربين والمقيمين الذين تركوا مواقع عملهم منذ أواخر فبراير الماضي احتجاجا على خطة الإصلاح الطبي التي تنفذها الحكومة، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب.

وعلى الرغم من أن الأساتذة، وهم من كبار الأطباء في المستشفيات، صوتوا لصالح تنظيم الإضراب، سيتم استثناء غرف الطوارئ وعلاج مرضى الحالات الحرجة، حسبما قال المسؤولون.

والمستشفيات الأربعة هي مستشفى جامعة سول الوطنية، ومستشفى "بوندانج"، ومركز "بوراميه" الطبي الحكومي، ومركز "كانجنام" للرعاية الصحية.

وانتهت الحكومة في كوريا الجنوبية أواخر الشهر الماضي من إقرار زيادة حصص قبول الطلاب بنحو 1,500 مقعد لكليات الطب، وهي أول زيادة من نوعها منذ 27 عاما.

وفي مسعى لإقناع الأطباء المتدربين والمقيمين بالعودة إلى المستشفيات، سمحت الحكومة لهم بالبحث عن وظائف في عيادات طبية أخرى أو العودة إلى مستشفيات تدريبهم من خلال سحب أمر العودة إلى العمل وتعليق الخطوات الإدارية لمعاقبتهم.

ومن ناحية أخرى، أجرت الجمعية الطبية الكورية، وهي أكبر جماعة ضغط لأطباء المستشفيات المجتمعية في البلاد، تصويتا حول ما إذا كانت ستنظم إضرابا.

وبحسب المصادر، شارك في التصويت الذي قد يؤدي إلى إضراب أطباء المستشفيات غير الجامعية 58,874 من إجمالي 129,200 طبيب يحق لهم التصويت، بواقع 57ر45%.