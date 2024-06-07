بايدن يعتذر لزيلينسكي عن التأخير المطول للمساعدات العسكرية

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اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن التأخر الأمريكي الطويل في الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وقال بايدن خلال اجتماع مع زيلينسكي في باريس، اليوم الجمعة، إنه يريد "الاعتذار" عن التأجيل المستمر منذ شهور لحزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار، وقد مررها الكونجرس أخيرا أواخر أبريل الماضي.

وألقى الرئيس الأمريكي باللائمة على بعض أعضاء الكونجرس "المحافظين بشدة".

وقال بايدن لزيلينسكي خلال تصريحات متبادلة أمام الصحفيين "لن اتخلى عنكم".

وشارك زيلينسكي وبايدن أمس الخميس، في إحياء الذكرى الثمانين لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي بفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.