ياكين يقود أحلام سويسرا في يورو 2024

يسعى منتخب سويسرا إلى تحقيق إنجاز مختلف لدى دخوله مشاركته السادسة في تاريخه بكأس أمم أوروبا، حينما يتواجد ضمن 24 فريقا بنسخة 2024 في ألمانيا.

وأوقعت القرعة منتخب سويسرا، الذي يقوده فنيا نجمه السابق مورات ياكين، في المجموعة الأولى إلى جانب ألمانيا البلد المضيف، واسكتلندا والمجر.

وينطلق مشوار سويسرا بمواجهة المجر يوم 15 يونيو، قبل مواجهة اسكتلندا بعد ذلك بأربعة أيام، على أن يختتم المشوار في دور المجموعات باللعب مع ألمانيا.

ولحق منتخب سويسرا بركب المتأهلين لأمم أوروبا 2024، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة بالتصفيات خلف منتخب رومانيا.

وتعادل منتخب سويسرا في 5 مباريات بالتصفيات، وحقق الفوز في 4 مع خسارة وحيدة، وحصل على 17 نقطة.

ويدخل منتخب سويسرا، النهائيات، تحت قيادة مديره الفني مورات ياكين، الذي تولى قيادة الفريق خلفا لفلاديمير بيتكوفيتش.

ووضع الاتحاد السويسري، ثقته في ياكين، لقيادة الفريق خلال مشوار تصفيات أمم أوروبا، وستكون الأنظار موجهة عليه خلال مشاركة الفريق في نهائيات اليورو.

وسبق لمدرب ولاعب بازل السابق، المشاركة في نهائيات أمم أوروبا، وبالتحديد في نسخة 2004، قبل أن يعتزل دوليا، ومن ثم يعتزل اللعب ويتجه للتدريب.

وبعد اعتزاله اللعب في 2006، تواجد ياكين كمساعد في عدة فرق سويسرية مثل نادي جراسهوبرز، قبل أن يتولى تدريب ثون عام 2009 ويقوده للتتويج بلقب دوري الدرجة الثانية.