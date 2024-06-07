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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارعلى السواحل الشمالية.. فيما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 41 27

العاصمة الإدارية 41 26 6

أكتوبر 41 26

بنهــــا 40 26

دمنهور 39 25

وادي النطرون 41 26

كفر الشيخ 39 25

المنصورة 40 25

الزقازيق 41 27

شبين الكوم 40 26

طنطا 40 25

دمياط 34 24

بورسعيد 35 24

الإسماعيلية 42 23

السويس 41 24

العريش 36 23

رفح 36 22

رأس سدر 41 26

نخل 42 17

كاترين 36 16

الطور 37 24

طابا 38 24

شرم الشيخ 42 31

الإسكندرية 31 22

العلمين 32 22

مطروح 30 21

السلوم 31 19

سيوة 43 24

رأس غارب 41 28

الغردقة 41 29

سفاجا 40 28

مرسى علم 41 28

شلاتين 38 27

حلايب 37 28

أبو رماد 39 28

رأس حدربة 37 28

الفيوم 41 23

بني سويف 42 24

المنيا 42 24

أسيوط 43 25

سوهاج 44 29

قنا 46 29

الأقصر 47 30

أسوان 47 31

الوادي الجديد 46 29

أبوسمبل 46 29