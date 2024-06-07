صحة المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع الاحتفال بموسم السيدة العذراء بدير جبل الطير

أعلن الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع الاحتفال بموسم السيدة العذراء بدير جبل الطير في سمالوط.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ، وتكثيف مرور فرق الطب العلاجي لمتابعة انتظام سير العمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تأمين طبي للاحتفالات وتجهيز أطقم طبية متكاملة في منطقة الاحتفال، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة التأمين الطبي للاحتفالات.

كما تم تشكيل غرفة عمليات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والتنسيق مع مرفق الإسعاف على مدار 24 ساعة، وانتشار فرق صحة البيئة والطب الوقائي وفرق مراقبة الأغذية في منطقة الاحتفالات حفاظاً على صحة المترددين.