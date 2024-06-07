استشهاد وإصابة 18 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مدرسة للأنروا بغزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون، اليوم، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين، تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 15 آخرون، بينهم إصابات بجروح حرجة، بعد أن قصف طيران الاحتلال غرفة داخل مدرسة أسماء "ج" التابعة لـ الأونروا في مخيم الشاطئ، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وأضافت أن قصف للاحتلال للمدرسة التابعة لـ الأونروا يأتي بعد يوم واحد على المجزرة التي ارتكبها في مدرسة تابعة للوكالة الأممية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

كما استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد اثنان في غارة شنها طيران الاحتلال على منطقة الجعفراوي شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، بالإضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.