تموين الأقصر تحرر 30 مخالفة في حملات رقابية لضبط المخابز والأسواق

كثّفت مديرية تموين الأقصر حملاتها التموينية الرقابية على المخابز البلدية والأسواق التجارية في جميع أنحاء المحافظة، وذلك للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقالت المديرية إن حملاتها أسفرت عن تحرير 7 مخالفات لمخابز أنتجت خبزًا غير مطابق للمواصفات، و4 مخالفات لمخابز أنتجت خبزًا ناقص الوزن، ومخالفة لمخبز لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ومخالفة لمخبز لتصرفه في 5 شيكارة دقيق.

وأضافت المديرية أنه تم أيضًا تحرير 3 مخالفات لعدم وجود قائمة تشغيل بالمخابز، و5 مخالفات لعدم إعلان أسعار اللحوم، ومخالفة لعدم تغطية اللحوم، ومخالفة لعدم وجود شهادة صحية، و7 مخالفات لعدم إعلان الأسعار.

وأكدت المديرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، واستمرار الحملات التموينية بشكل دوري لضبط الأسواق والحد من مخالفات أصحاب المخابز والمحلات التجارية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ولضمان حصولهم على السلع الغذائية بأسعار مناسبة.