كشف الكاتب الصحفي عمر فارس المتخصص في أخبار وزارة التربية والتعليم، عن آخر استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024.

وقال عمر فارس خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وفاتن عبد المعبود مذيعا برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن امتحانات الثانوية ستنطلق يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو، بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وتابع: "سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات المواد غير المضافة للمجموع على مدار يومي الاثنين الموافق 10 يونيو، ويوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو".

وأوضح عمر فارس، أن هناك متابعة مستمرة من قبل وزارة التربية والتعليم من قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة حتى إعلان النتيجة، موضحًا أنه تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين، وتجهيز كتيب المفاهيم الذى يتم تسليمه للطلاب بلجان السير.

وأكمل: ملامح الورقة الامتحانية عبارة 70% من الأسئلة في متناول جميع الطلاب، و30% لطلاب المتفوقين، وجميع الأسئلة ستأتي من المقررات في المناهج الدراسية.