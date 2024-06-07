كازاكس عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي: خفض الفائدة لابد أن يكون تدريجيا

صرح مارتينز كازاكس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن أي خفض يجريه البنك لأسعار الفائدة مستقبلا لابد أن يكون "تدريجيا".

وأضاف كازاكس في تدوينة، أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة: "رغمتراجع التضخم إلى معدل منخفض إلى حد ما، فإن الانتصار لم يتحقق بعد"، موضحا أن "ضغوط الأسعار المحلية مازالت قوية، وسوق العمل مقيدة، والبطالة منخفضة، وهو ما يزيد الضغوط التصاعدية على الأجور".

واستطرد: "وبالتالي، فإن أي خفض إضافي لأسعار الفائدة لابد أن يكون تدريجيا، وأن يراعي ديناميكيات نمو الأجور والإنتاجية وهوامش أرباح الشركات"، مضيفا: "سوف نتخذ القرارات المستقبلية بمجلس البنك المركزي الأوروبي بناء على أحدث البيانات، ونقوم بتقييم الموقف بشكل تدريجي من اجتماع لآخر".

وأعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت أمس الخميس خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، حيث سيتم تخفيض سعر الفائدة على ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي بمقدار 25ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 75ر3%، بينما سينخفض سعر الفائدة على الأموال الجديدة التي تحصل عليها مؤسسات الائتمان من البنك من 50ر4% إلى 25ر4%.

وجاء قرار مجلس محافظي البنك أمس لينهي دورة رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، والتي بدأت في يوليو 2022.

ويعتبر خفض الفائدة نبأ سارا للمقترضين حيث تقل تكلفة الاقتراض، في حين أنه يضر بالمدخرين الذين ستقل فوائد ودائعهم.

ونظرا لأن قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة كان متوقعا على نطاق واسع، عدلت الكثير من المؤسسات المالية شروط الإقراض والإيداع بالفعل.