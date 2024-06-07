تقارير: سقوط قتلى وجرحى في لوهانسك التي تحتلها روسيا جراء قصف أوكراني

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أفادت تقارير روسية وأوكرانية بأن الجيش الأوكراني شن هجوما كبيرا على مدينة لوهانسك الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وقال أرتيم ليسوهور الحاكم الأوكراني لمنطقة لوهانسك عبر تطبيق تليجرام إن القصف استهدف ثكنات ومستودعات بموقع كلية الطيران العسكرية السابقة شرقي المدينة، فضلا عن مستودع وقود.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، لقي ثلاثة مدنيين على الأقل حتفهم وأصيب ما يربو على 30 آخرين جراء الهجوم. ولم يتسن التحقق من ذلك في البداية. وكتب الحاكم الأوكراني أن الضحايا المدنيين سقطوا جراء استخدام الدفاعات الجوية الروسية فوق المدينة.

وأفاد الجيش الروسي باعتراض أربعة من خمسة صواريخ أمريكية الصنع. ولم يتسن التحقق من هذه المعلومة أيضا.

وتبعد لوهانسك نحو 80 كيلومترا عن الجبهة.