 شركات التأمين تقدر أضرار الفيضانات المؤمن عليها في ألمانيا بملياري يورو - بوابة الشروق
الجمعة 7 يونيو 2024 8:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

شركات التأمين تقدر أضرار الفيضانات المؤمن عليها في ألمانيا بملياري يورو

ميونيخ - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 يونيو 2024 - 7:22 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يونيو 2024 - 7:22 م

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك