شركات التأمين تقدر أضرار الفيضانات المؤمن عليها في ألمانيا بملياري يورو

قال اتحاد التأمين الألماني (جي دي في)، اليوم الجمعة في تقدير أولي، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا في ولايتي بافاريا وبادن فورتمبرج الواقعتين جنوبي ألمانيا، من المتوقع أن تكلف شركات التأمين حوالي 2 مليار يورو (2ر2 مليار دولار).

وكانت الفيضانات الحالية في جنوبي ألمانيا هي الثالثة والأكبر من نوعها منذ أشهر قليلة فقط. وبالإضافة إلى نهر الدانوب، فاضت أيضا المياه على ضفاف العديد من روافده.

وتلوح في الأفق احتمالات هطول مزيد من الأمطار، وإن كانت ليست بالقدر الذي كانت عليه من قبل، بعد مرور أسبوع على بدء هطول الأمطار الغزيرة.

وقال يورج أسموسن، مدير اتحاد التأمين الألماني: "نظرأ لأن الفيضانات على نهر الدانوب على وجه الخصوص لم تنحسر بعد، فإن هذا التقدير لا يزال عرضة لدرجة معينة من عدم اليقين".

لكن أضرار الفيضانات المتوقعة في يونيو تقل عن الأضرار التي وقعت في يوليو 2021 والتي بلغت ما يقل قليلا عن 9 مليارات يورو، وتقل عن الأضرار التي وقعت في يونيو 2013 والتي بلغت 65ر2 مليار يورو.

وتشمل تقديرات اتحاد التأمين الألماني الخسائر المؤمن عليها فقط. وقال وزير الزراعة في ولاية بادن فورتمبرج، بيتر هوك، إن أكثر من 95 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في الولاية الواقعة جنوب غربي ألمانيا قد تضررت جراء الأمطار الغزيرة حتى الآن.