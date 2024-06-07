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آبل تعتزم إضافة الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق البريد

واشنطن - قنا
نشر في: الجمعة 7 يونيو 2024 - 11:37 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يونيو 2024 - 11:37 م

تستعد شركة آبل لإعلان مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق البريد الخاص بها في نظام التشغيل iOS 18 ، خلال مؤتمر المطورين في الفترة من 10 حتى 14 يونيو الحالي.

وتشمل المزايا الجديدة، الردود الذكية وتغيير أسلوب الرسائل والتنظيم التلقائي للبريد، بحسب ما أفاد تقرير نشره موقع " آبل إنسايدر".

وسيشهد تطبيق البريد ،بحسب التقرير، تحسينات كبيرة في البحث، إذ سيكون قادرا على البحث في جهات الاتصال والمواقع والوثائق المخزنة محليا في الأجهزة، بالإضافة إلى البحث التقليدي في نصوص الرسائل البريدية نفسها.

وستكون ميزة الردود الذكية متاحة أيضا في تطبيق البريد، مما يتيح للمستخدمين خيار الرد الفوري برسائل مولدة بالذكاء الاصطناعي، وستوسع الشركة استخدام تلك الميزة في تطبيق الرسائل الافتراضي والمساعد الصوتي "سيري"، كما ستضيف آبل ميزة تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة.

وستسهل المزايا الجديدة إدارة صندوق البريد الوارد المزدحم بالرسائل، إذ سيفحص التطبيق، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، محتوى الرسائل ويصنفها تلقائيا إلى فئات مختلفة مثل الأخبار والعروض الترويجية والمعاملات المالية والرسائل الاجتماعية.

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