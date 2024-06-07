 جانتس: إسرائيل مستعدة للتحرك إذا لم يتم إزالة التهديدات على الحدود الشمالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جانتس: إسرائيل مستعدة للتحرك إذا لم يتم إزالة التهديدات على الحدود الشمالية

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 يونيو 2024 - 6:14 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يونيو 2024 - 6:14 م

قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن اعتداءات حزب الله، المدفوع بالتوجه الإيراني لزعزعة الاستقرار الإقليمي، على الحدود الشمالية لإسرائيل "لا يمكن القبول بها".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، عن جانتس قوله "إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من ضمان إزالة التهديدات على الحدود، فإن إسرائيل لن تتردد في التصرف بحزم لضمان العودة الآمنة لمواطنيها إلى منازلهم واستعادة الأمن والاستقرار على الحدود."

ووفقا لبيان صادر باللغة الإنجليزية قال جانتس يجب على المجتمع الدولي ممارسة أقصى قدر من الضغط على المفاوضين لتأمين ترتيب يسمح بعودة الرهائن المحتجزين في غزة.


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