 ألمانيا: العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية في مطار فرانكفورت - بوابة الشروق
الجمعة 7 يونيو 2024 6:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ألمانيا: العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية في مطار فرانكفورت

فرانكفورت - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 يونيو 2024 - 6:11 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يونيو 2024 - 6:11 م

أعلنت الشرطة الألمانية أن عمال لبناء عثروا اليوم الجمعة، على قنبلة تعود إلى أيام الحرب العالمية الثانية في مطار فرانكفورت.

وقالت الشرطة إن القنبلة فسفورية وتم اكتشافها أثناء أعمال البناء.

يشار إلى أن القنابل الحارقة التي تحتوي على الفسفور الأبيض استخدمت على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية.

و من المقرر تفجير القنبلة بطريقة خاضعة للرقابة عصر أو مساء اليوم الجمعة .

وتم مسبقا إقامة طوق بلغ نصف قطره نحو 1000 متر حول موقع العثور على القنبلة .

وقال متحدث إنه لم تتأثر الحركة الجوية ولا السير على الطرق المحيطة بالمطار حتى الآن، كما أنه لم يتم إجراء أي عمليات إجلاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك