فيصل القاسمي رئيساً أعلى للشبكة العربية للإبداع والابتكار

أعلنت الشبكة العربية للإبداع والابتكار عن اختيار الشيخ فيصل بن سعود القاسمي رئيساً أعلى لها؛ تكريماً لدوره الكبير في دعم المشاريع الإبداعية في دولة الامارات العربية المتحدة، ومواقفه، ومبادراته، التي تخدم المبدعين والمبتكرين.



وقالت الشبكة في بيان صحفي إن اختيار الشيخ فيصل بن سعود القاسمي جاء بإجماع مجلس إداراتها التي رأت أنه من الضرورة أن تكون انطلاقة فعالياتها ومبادراتها مرتبطة بأسماء مهمة قدمت طاقاتها وإمكاناتها في خدمة المجتمعات العربية، ورسخت فكرة التميز العربي.



من جهته، رحب الشيخ فيصل القاسمي بهذه الخطوة، إذ قال: "المرحلة تتطلب تضافر الجهود لخدمة المسيرة الإبداعية العربية؛ لا سيما وأننا قادرون على المنافسة في شتى الميادين، ولدينا أكبر تجربة وبرهان ما تحقق من ريادة وإنجازات تخطت توقعات العالم في إمارة دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي".



ووعد القاسمي بأن تكون الشبكة العربية للإبداع والابتكار حاضنة مهمة، وحقيقية، ومثمرة، وذلك بالتعاون مع رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمود عبدالعال فراج، وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس مجلس الأمناء الدكتور طلال أبو غزالة.

من جهته، عبر الدكتور محمود عبدالعال فرٌاج، رئيس مجلس إدارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار، عن تهانيه ومباركته للشيخ فيصل بن سعود القاسمي، وتأكيده على أن هذا القرار سيدعم مسيرة الشبكة، ويرتقي بحجم فعالياتها، ومبادراتها، وبرامجها، التي سيتم الاعلان عنها خلال انعقاد المؤتمر العام الأول بدبي نهاية سبتمبر المقبل.