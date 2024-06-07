قبرص تئن تحت وطأة موجة حر مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية

يعاني السكان في قبرص من موجة حارة مستمرة منذ عدة أيام، حيث تصل درجات الحرارة خلال النهار إلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية القبرصية، إن درجات الحرارة من المتوقع أن تصل اليوم الجمعة إلى 44 درجة مئوية في منطقة العاصمة نيقوسيا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية للإذاعة القبرصية، إن موجة الحر التي بدأت يوم الاثنين من المتوقع أن تستمر خلال الأسبوع القادم.

وتظهر المقاييس الحرارية، حتى خلال الليل، قيما أقل قليلا من 30 درجة مئوية. ويقول الأطباء إن هذا أمر خطير للغاية لأن الجسم لا يستطيع الحصول على نوعية النوم اللازمة للتعافي من الحرارة.

وأصدرت وزارة العمل تعليمات بوقف جميع الأعمال خارج المنازل وفى الأماكن المكشوفة خلال النهار. وأفادت شركة الكهرباء أن استهلاك الكهرباء وصل إلى الحد الأقصى لطاقة الجزيرة أمس الخميس بسبب الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء.

واضطرت المدارس إلى تعليق الدراسة أمس الخميس بسبب درجات الحرارة التي لا تطاق. ووفقا لرابطة المعلمين، ظهرت أعراض دوار على العديد من الأطفال.

ونصحت وزارة الصحة السكان - وخاصة السياح - بارتداء ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة وشرب الكثير من الماء والبقاء في الظل. وينصح الأطباء مرارا بعدم تناول الكحوليات والأطعمة الدهنية.