رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع وزيرة الصحة بالرأس الأخضر تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع الدكتورة كابو فيردي، وزيرة صحة دولة الرأس الأخضر، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات ملتقى صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024.

وأكد السبكي خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لتعزيز الارتقاء بمجالات الرعاية الصحية في أفريقيا، مستعرضًا جهود الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية في مختلف المجالات الصحية لتعزيز سرعة تطوير الرعاية الصحية في مصر ومواكبتها لأحدث التطورات والمعايير العالمية.

وأشار السبكي، إلى بحث التعاون مع وزيرة صحة دولة الرأس الأخضر لنقل الخبرات المصرية في المجالات الطبية والصحية وتطوير برامج التدريب والتعليم الطبي وتكنولوجيا الرعاية الصحية لتطوير القدرات الصحية في دولة الرأس الأخضر.

وأضاف أن التعاون يشمل أيضًا نقل خبرات هيئة الرعاية الصحية في مجالات إدارة المستشفيات والمنشآت الصحية وتطوير برامج للمبادرات والتوعية الصحية ونقل الخبرات في تنظيم الخدمات الصحية وتطوير السياسات الصحية لتحسين جودة الرعاية الصحية والبنية التحتية الصحية في دولة الرأس الأخضر.

ولفت إلى أن التعاون يهدف أيضًا إلى تنمية السياحة العلاجية وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة للمرضى الدوليين من الرأس الأخضر في مستشفيات الهيئة بمصر والسعي لفتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية لتعظيم الاستثمار وموارد الهيئة.

وأكد أهمية نقل الخبرات المصرية والتجارب الناجحة إلى الدول الأفريقية الشقيقة لنهج مسيرة التطوير الصحي وتعزيز الرعاية الصحية في المنطقة الأفريقية، ومؤكدًا استغلال جميع الفرص لإبراز نجاحات الدولة المصرية في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة والتي ستكتمل بحلول عام 2030.

وشملت زيارة وزيرة صحة دولة الرأس الأخضر، تفقد جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية بمعرض الصحة الأفريقي، ومشاهدة الابتكارات والتقنيات الطبية الحديثة التي تُعرض فيه، حيث استعرضت الإنجازات والتطورات الطبية في مصر، والتي تُمثل نموذجًا للتقدم والتطور التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية.

وأشادت الوزيرة، بالطفرة النوعية والتطور التكنولوجي في الرعاية الصحية بمصر التي شهدتها بجناح هيئة الرعاية الصحية في المعرض، مؤكدة أن تلك الطفرة تعكس رؤية القيادة السياسية للدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي وجعله على مستوى عالمي من التقدم التكنولوجي والجودة الخدمية.

وأكدت وزيرة الصحة، أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع هيئة الرعاية الصحية في مصر لتعزيز القدرات الصحية في بلادها ورفع مستوى الخدمات الطبية نحو مستويات عالمية، وأعربت عن استعداد دولة الرأس الأخضر لاستقبال الخبراء والمتخصصين المصريين لتبادل الخبرات وتطوير القدرات الصحية في مجالات الطب والصحة، كما أكدت على ضرورة بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع مصر في مجال الرعاية الصحية، من خلال تنظيم الزيارات المتبادلة وورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة.