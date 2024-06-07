إزالة الرمال وإعادة فتح الطرق في مدينة الحسنة بشمال سيناء

نفذ مركز ومدينة الحسنة في شمال سيناء أعمال رفع الرمال عن الطرق المؤدية إلى المركز.

قامت إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس بدفع المعدات اللازمة لإعادة فتح طريق الحسنة / القسيمة بعد أن تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه نتيجة التغيرات المناخية الحالية وسرعة حركة الرياح، مما تسبب في إعاقة حركة سير السيارات على الطريق، مما يهدد أرواح المواطنين.

تم تمشيط الطريق بالكامل ورفع كميات الرمال المتجمعة عليه، وتأكدت السلطات من عودة الحركة المرورية عليه بشكل طبيعي وآمن، للحفاظ على أرواح المواطنين. جاء ذلك في إطار متابعة مرزق رزيق سالم، رئيس المدينة، لقطاع الطرق، بعد شكوى المواطنين من تجمع الرمال على طريق الحسنة / القسيمة.