قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة ستواجه تحديات كثيرة خلال السنة المقبلة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هناك سلعًا سترتفع أسعارًا بنسبة تفوق الزيادات التي وصلتها في المرحلة الحالية.

وتابع: «الحياة ستكون صعبة لمدة سنة مقبلة، وعلى الحكومة تخفيف حدة هذه الصعوبة».

ولفت إلى أن الحكومة تحدثت عن تحسن في الأوضاع الاقتصادية بحلول من نصف أو نهاية 2025.

وربط أديب مواجهة هذه التحديات بتشكيل الحكومة الجديدة، قائلا: «لازم يكون فيه ناس قادرين على مواجهة هذه التحديات وتكون لهم سياسات جديدة».

والاثنين الماضي، قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكلف الرئيس السيسي، مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

كما كلّف الرئيس السيسي، بمواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.