فؤاد السنيورة: فتح إسرائيل جبهة لبنان يُهدد بقاء دولتنا

قال رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة، إن هناك درجة عالية من الغموط في هذه المرحلة، حيث يبدو أن إسرائيل التي أمعنت في عملية الإبادة الجماعية في غزة، وصلت إلى حد أنه لم يعد هناك من شيء غير المزيد من القتل والمزيد من التدمير بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، مساء الجمعة، أن هناك مشكلة لحكومة إسرائيل تتمثل في الأسرى المحتجزين لدى حماس، فضلًا عن صواريخ المقاومة، التي دفعت قرابة 100 ألف من المستوطنين الإسرائيليين في شمال إسرائيل إلى النزوح إلى الداخل.

وأشار إلى أن طبيعة الأرض في جنوب لبنان تختلف عن غزة كما أن التسليح مختلف من حيث القوة التدميرية.

وشدد على أن فتح إسرائيل جبهة قتال في الجنوب اللبناني يؤثر بشكل كبير على دولة الاحتلال.

ونوه بأن لبنان لا يستطيع بأوضاعه الحالية أن يُزج به في هذه الحرب التدميرية، بجانب الأزمات السياسية والاقتصادية.

واعتبر أن الدخول على خط الحرب سيؤدي إلي هلاك الدولة اللبنانية.