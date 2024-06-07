وزيرا خارجية المغرب والبرازيل يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

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التقى ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، اليوم، نظيره البرازيلي ماورو فييرا، الذي يزور المغرب حاليا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.