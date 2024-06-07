جامعة الوادي الجديد تنظم سلسلة من الندوات البيئية

قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن كلية الآداب بالجامعة نظمت بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة سلسلة من الندوات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الجامعة.

وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، إن الفاعليات شملت عددا من الندوات وورش العمل المشتركة في كليات الجامعة، وشملت مناقشة عدد من الموضوعات البيئية الهامة والمتنوعة على رأسها التغيرات المناخية، البصمة الكربونية، المستقبل الأخضر، الاحتباس الحراري ومعالجة التغيرات المناخية.

كما ناقشن التحول للاقتصاد الأخضر، ودور الفرد والأسرة في الحد من المشكلات البيئية من خلال التركيز علي تنمية الوعي من خلال دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ودور الأسرة والإعلام والمؤسسات الدينية.