أمريكا تحظر دخول سياسيين من جورجيا بسبب قانون العملاء الأجانب

أعلنت الولايات المتحدة حظر دخول نواب برلمانيين من أعضاء الحزب الحاكم في جورجيا وذلك في أعقاب دخول قانون مثير للجدل يحد من النفوذ الأجنبي على المنظمات غير الحكومية في البلاد حيز التنفيذ.

وتؤثر العقوبات في البداية على ما بين 20 إلى 30 شخصا، بما في ذلك نواب في البرلمان من حزب الحلم الجورجي الحاكم وأفراد أسرهم، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.

وإذا لم تعدل جورجيا القانون، الذي تسبب في إندلاع احتجاجات حاشدة ضده على مدار أشهر، فمن الممكن أن يلي ذلك فرض المزيد من العقوبات.

ويفرض القانون، الذي وقعه رئيس مجلس النواب الجورجي يوم الاثنين الماضي، مساءلة أكثر صرامة على وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى حال تلقيها أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.

ويخشى النقاد من أن ذلك سوف يؤدي إلى جعل التقارير ذات الطابع الانتقادي في وسائل الإعلام أكثر صعوبة، كما هو الحال في روسيا، حيث سيجري عرقلة وإسكات المنظمات المستقلة.

ويبرر حزب الحلم الجورجي الحاكم القانون بأنه يقدم مزيدا من الشفافية، قائلا إنه يعزز سيادة جورجيا.

ووصف ميلر القانون وتصرفات حكومة جورجيا بأنهما مناهضان للديمقراطية. وأضاف أن هذا الإجراء يعرض مستقبل جورجيا الأوروبي للخطر ويتعارض مع الدستور الجورجي ورغبات الشعب.