بوتين يلقي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج

من المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام الدورة الـ27 للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة سان بطرسبرج، اليوم الجمعة.

وينتظر أن يتطرق بوتين في كلمته إلى السياسة العالمية والوضع الاقتصادي الروسي في خضم العقوبات المفروضة على البلاد.

وتسعى روسيا، التي تعد قوة كبرى في مجال المواد الخام، خلال المنتدى السنوي، إلى إظهار تحديها لضغط العقوبات المفروضة عليها نتيجة حرب أوكرانيا، بمعدل نمو مرتفع نسبيا، وابتكارات.

ورغم العقوبات، من المنتظر أن يشارك الكثير من رجال الأعمال الغربيين في المنتدى، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويشير الخبراء الغربيون أيضا إلى حالة قوية نسبيا للاقتصاد الروسي، رغم العقوبات المالية والحظر التجاري غير المسبوق على البلاد. ويمكن إرجاع جزء كبير من النمو ومعنويات المستهلك الجيدة نسبيا إلى الارتفاع الهائل في اقتصاد الحرب.

وفي مستهل المنتدى الاقتصادي الذي انطلق أمس الأول الأربعاء ويختتم غدا السبت، أكد الساسة ورواد الأعمال الروس أن البلاد تستعد لصراع عسكري طويل.

وقال منظمو المنتدى إن اقتصاد الحرب يمكن أن يصيغ اقتصاد روسيا لسنوات مقبلة.