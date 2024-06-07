أبطال المشروع الأولمبي بجنوب سيناء يحصدون مراكز على مستوى الجمهورية في بطولة الملاكمة

تألق أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بجنوب سيناء، في بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2010، والتي أقيمت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 حتى 6 يونيو الجاري على حلبة الملاكمة بمركز التنمية الشبابية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المحافظة شاركت في هذه البطولة بعدد 3 لاعبين وهم، مصطفى عماد فودة، وزن 56 كيلو، ومعاذ عادل محمد، وزن 50 كيلو، وحمزة محمود محمد جاد الله، وزن 47 كيلو، وأحرز اثنان منهم مراكز متقدمة بعدما أثبتوا لياقتهم ومهارتهم في هذه الرياضة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن اللاعب مصطفى عماد فودة، حصد المركز السادس في البطولة بعد فوزه في دور الـ 32، و دور الـ 16 بعدم التكافؤ على لاعب طلائع الجيش بالقاهرة، كما حصد اللاعب معاذ عادل محمد، الميدالية البرونزية، وفاز حمزة محمود محمد جاد الله، في دور الـ 32.

وقدم وكيل الوزارة، التهنئة لأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، لحرصهم على إحراز هذا المراكز المتقدمة، كما أثنى على دور المدربين القائمين على التدريبات الأولمبية، والتي أسفرت عن كشف العديد من المواهب الرياضية المختلفة بمراكز الشباب على مستوى مدن المحافظة.

وأشار إلى أن رسالة المشروع، تعد رسالة تربوية قومية فنية رياضية، لذا حرص وزير الشباب والرياضة على تخصيص ميزانية كبيرة خاصة بها، إلى جانب العمل على تنمية موارد المشروع، لافتًا إلى أنه يشرف على المشروع لجان علمية وفنية على أعلى مستوى لمتابعة وتقييم النتائج المحققة للوصول إلى الأهداف المرجوة.