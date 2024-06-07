افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم الـ46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا

يفتتح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم الـ46 فعالياته في السابعة مساء غدٍ السبت على مسرح السامر بالعجوزة، وتستمر فعالياته حتى 29 من الشهر الجاري، على أن يتوقف المهرجان من 14 إلى 20 يونيو الجاري بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.

تقام فعاليات المهرجان على مسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويقدم حفل الافتتاح الإعلامي جمال عبد الناصر.

الجدير بالذكر أن جمال عبد الناصر هو كاتب صحفي وناقد فني في جريدة اليوم السابع، عمل بالصحافة منذ عام 2000، وهو رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان القومي للمسرح المصري للسنة السادسة على التوالي، وأيضًا رئيس اللجنة الإعلامية لأكثر من مهرجان دولي، أبرزها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

كما ترأس المركز الإعلامي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهو مخرج مسرحي أخرج عدة مسرحيات أبرزها "ماتقلقش" و"حكاية طرابلسية"، وصدر له ثلاثة كتب هي "المتمردة" عن الفنانة إلهام شاهين، و"الأستاذ" عن الفنان محمد صبحي، وكتاب عن الفنان صلاح عبد الله.