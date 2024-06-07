رئيس حزب العمل الإسرائيلي يدعو إلى وضع نهاية للحرب

دعا رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان، اليوم الجمعة، إلى وضع نهاية للحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة.
وقال جولان فى مقابلة إذاعية، أوردتها صحيفة جيروزاليم بوست، إن ذلك " ليس أمرا عادلا فحسب لسكان المنطقة الحدودية والجنود، بل هو أمر ضروري ".
وأضاف:" إن الأمر ليس فقط التزامنا تجاه الرهائن الـ124 وعائلاتهم التعيسة، ولكنه شهادة نهائية على التضامن داخل المجتمع الإسرائيلى، والرغبة فى الوحدة".
وتابع جولان، في لهجة انتقادية للحكومة الإسرائيلية:"لماذا نسمح لأشخاص يستولى الجنون على عقولهم بقيادة دولة إسرائيل إلى هذا الكابوس؟"