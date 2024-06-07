رئيس حزب العمل الإسرائيلي يدعو إلى وضع نهاية للحرب

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دعا رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان، اليوم الجمعة، إلى وضع نهاية للحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة.

وقال جولان فى مقابلة إذاعية، أوردتها صحيفة جيروزاليم بوست، إن ذلك " ليس أمرا عادلا فحسب لسكان المنطقة الحدودية والجنود، بل هو أمر ضروري ".

وأضاف:" إن الأمر ليس فقط التزامنا تجاه الرهائن الـ124 وعائلاتهم التعيسة، ولكنه شهادة نهائية على التضامن داخل المجتمع الإسرائيلى، والرغبة فى الوحدة".

وتابع جولان، في لهجة انتقادية للحكومة الإسرائيلية:"لماذا نسمح لأشخاص يستولى الجنون على عقولهم بقيادة دولة إسرائيل إلى هذا الكابوس؟"