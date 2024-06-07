فولكسفاجن تعتزم بناء منشأة كبيرة لتخزين الكهرباء في شمال ألمانيا

تعتزم مجموعة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكس فاجن إقامة منشأة كبيرة لتخزين الكهرباء في شمال ألمانيا.

وقال توماس شمال رئيس قطاع التكنولوجيا في فولكس فاجن اليوم الجمعة في برلين إن ما يسمى بمركز الكهرباء سيستخدم للتخزين المؤقت للكهرباء الخضراء وسيتم ربطه بشبكة الكهرباء الألمانية في العام المقبل.

وسيقام مركز التخزين في شمال ألمانيا.وسيتم وضع حجر أساسه خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة .

وقال توماس شمال "وسيبدأ العمل في بداية العام المقبل. وسنبدأ بعد ذلك مرحلة التشغيل الفعلي".

وستتولى شركة إيلي لشبكات شحن السيارات الكهربائية التابعة لمجموعة فولكس فاجن تشغيل المركز. وستكون طاقته التخزينية في البداية حوالي 700 ميجاوات/ساعة، لتزيد بعد ذلك إلى جيجاوات/ساعة.

وتعادل هذه الطاقة قدرة محطة غازية لتوليد الكهرباء. ومن المنتظر إقامة المزيد من مراكز الطاقة فيما بعد. بهذه الخطة تدخل مجموعة فولكس فاجن قطاعا جديدا من سوق الطاقة المتنامي.

وتستهدف هذه المراكز العمل كوحدات احتياطية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبالتالي تساعد في استقرار إمدادات الكهرباء في شبكة النقل. وقال شمال "استثماراتنا في محطات تخزين الكهرباء مهمة للمساهمة في التحول المستدام لإمدادات الطاقة".

يذكر أنه يتم وقف تشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عندما يكون هناك فائض في الإنتاج حاليا، ثم يعاد تشغيلها بعد ذلك. لكن مع توافر مراكز تخزين الكهرباء يمكن أن تعمل بشكل مستمر، على أساس تخزين الإنتاج الزائد عند عدم الحاجة إليه. وتفترض فولكس فاجن زيادة الطلب على أنظمة تخزين الكهرباء في ألمانيا بنحو 10 مرات خلال السنوات المقبلة.

وقال شمال إن الموجود حاليا في ألمانيا هو محطة تخزين بقدرة جيجاوات فقط "وبالمركز الجديد الوحيد ستتم مضاعفة الطاقة التخزينية".