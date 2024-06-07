افتتاح 5 مساجد جديدة في بني سويف

أعلن الدكتور عبد الرحمن نصر نصار، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، اليوم، افتتاح 5 مساجد في مناطق مختلفة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف، إلى جانب القيادات الدعوية ورؤساء المجالس المحلية والقروية، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الأهالي.

المساجد التي تم افتتاحها تندرج ضمن خطة الإحلال والتجديد للوزارة وتشمل مسجد التقوى في قرية الفقاعي، ومسجد الشيخ ياسين في بندر ببا، ومسجد كامل متولي في قرية بهبشين بمركز ناصر، ومسجد علي نصر في قرية إهوه بمركز بني سويف، ومسجد التوبة في حي الأزهري ببندر بني سويف.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف إلى أن هذا يأتي في إطار اهتمام الوزارة ببيوت الله، حيث بلغ إجمالي ما تم افتتاحه في المحافظة منذ 7 يناير 2023م حتى الآن 1018 مسجدًا، منها 795 مسجدًا جديدًا أو تم تجديده، و223 مسجدًا تم صيانته وتطويره.

وكان إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وتأثيثه على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 2014م حتى 7 يونيو 2024م 12040 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18.550 مليار جنيه.