المنظمة الدولية للهجرة: عدد النازحين داخليا في السودان يقترب من 10 ملايين شخص

أكدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم، أن عدد النازحين داخليا في السودان بسبب الصراع قد يتجاوز قريبا عشرة ملايين شخص، في أكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشفت المنظمة الأممية، هذا الأسبوع عن وجود 9.9 مليون نازح داخليا في أنحاء السودان، مشيرة إلى أنه كان هناك بالفعل 2.8 مليون نازح داخليا قبل الحرب في السودان، لافتة إلى نحو 12 مليون شخص اضطروا للفرار من منازلهم مع عبور أكثر من مليوني شخص إلى دول مجاورة من بينها مصر وتشاد.

وقال محمد رفعت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان: "ما حجم المعاناة والخسائر البشرية التي يجب أن يتكبدها شعب السودان قبل أن ينتبه العالم.. أليس عشرة ملايين نازح داخليا كافيا لدفع العالم إلى التحرك العاجل.. حياة كل واحد من العشرة ملايين نازح تمثل مأساة إنسانية شديدة تتطلب اهتماما عاجلا".

وأضاف رفعت، أن أكثر من نصف النازحين داخليا في السودان من النساء، و25 بالمئة منهم أطفال دون سن الخامسة، مشيرا إلى أن وكالات الإغاثة تجد صعوبات في تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأوضح أن نقص التمويل يعيق جهود توفير المأوى والغذاء والمساعدات الطبية بشكل كاف، لافتا إلى تزايد المخاوف بشأن تأثير النزوح على المدى الطويل على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في السودان.

يذكر أن وكالات الأمم المتحدة تحذر من تعرض السودان لخطر مجاعة وشيك، في ظل معاناة حوالي 18 مليون شخص من الجوع الشديد، من بينهم 3.6 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد.