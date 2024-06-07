اختلاف في الرأي داخل الناتو بشأن تسمية مشروع دعم جديد لأوكرانيا بسبب معارضة ألمانيا

أثارت الحكومة الألمانية استياء داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأنها لا تريد توصيف مشروع دعم جديد لأوكرانيا بأنه "بعثة".

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دبلوماسيين أن جميع الدول الأعضاء الأخرى في الحلف تقريبا تعتبر حجج برلين ضد استخدام الكلمة مراعاة غير ضرورية لروسيا وغير مفهومة.

وبحسب الدبلوماسيين، تتخذ الحكومة الألمانية موقفا مفاده أن اسم "بعثة الناتو في أوكرانيا" (NMU) يمكن أن يُفهم خطأ على أنه يعني أن الحلف يريد إرسال جنود إلى أوكرانيا. وأوضح الدبلوماسيون أن ألمانيا تخشى لذلك من أن تستخدم روسيا الاسم للدعاية ضد الحلف.

في المقابل، يرى أنصار استخدام كلمة "بعثة" أن الكرملين سوف يدين في كل الأحوال مشروع الناتو باعتباره عدوانا وسيستخدمه في حملات التضليل. وأشار مؤيدو اسم المشروع إلى أنه ليس من المفهوم أن تكون ألمانيا الدولة الوحيدة التي تتخذ موقفا معرقلا في ذلك، رغم أنها تقول إنها تدعم المشروع بالكامل من حيث المضمون.

وبحسب معلومات (د.ب.أ)، اقترحت برلين مؤخرا تسمية المشروع الجديد لأوكرانيا باسم "PACT". وتشير الحروف إلى عبارة (Pledge Assistance Coordination and Training) "تعهد تنسيق المساعدة والتدريب"، وترى أن هذا الاسم يعبر عن رغبة الناتو في تنسيق المساعدات العسكرية وأنشطة التدريب للقوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل. لكن من غير المرجح أن يتم الاتفاق على هذا الاسم بسبب الموقف المتشدد لدول أخرى. ولا يمكن اتخاذ القرار في هذا الشأن إلا بالتراضي.

ولم ترغب وزارة الخارجية في التعليق على الخلاف ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية. وقال متحدث باسم الوزارة إنه لا يمكن تقديم أي معلومات حول محتوى المفاوضات السرية.