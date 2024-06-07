بروتوكول تعاون بين بيطري بالمنيا وإيبارشية سمالوط لمنع ذبح النذور من الأغنام والماعز خارج المجزر

أكد الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم اليوم الجمعة، عقد بروتوكول تعاون بين مديرية الطب البيطري بالمنيا، والقائمين على الإشراف والتنسيق بدير العذراء مريم بجبل الطير لدى إيبارشية سمالوط؛ لمنع ذبح النذور من الأغنام والماعز خارج المجزر؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الزائرين وردع المخالفين.

وأوضح مدير الطب البيطري بالمنيا أن البروتوكول يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة البيئة المحيطة ومنع التلوث والحصول على لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية، مذبوحة تحت إشراف الطبيب البيطري المختص، لما لذلك من أهمية لمنع انتشار الأمراض المشتركة التي قد تصيب الإنسان عند تناوله لحوماً مصابة بهذه الأمراض، كالدرن والبروسيلا والساركوسيست وغيرها من الأمراض الخطيرة.

وأكد عبد العال أن جهود مديرية الطب البيطري بالمنيا تتواصل للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.