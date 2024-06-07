نقابة فيردي تدعو إلى الإضراب في أكبر موانئ ألمانيا

دعت نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات بألمانيا العمال إلى الإضراب في ميناء هامبورج شمالي ألماني يوم الجمعة، وذلك بعد فشل المفاوضات بشأن نزاع حول الأجور في التوصل إلى نتائج.

وتجري فيردي محادثات مع الرابطة المركزية لمشغلي الموانئ البحرية الألمانية بشأن تحسين أجور ما يقرب من 6 آلاف موظف في أكبر ميناء بحري في البلاد، لكن الجولة الثانية من المفاوضات يوم الخميس لم تسفر عن أي نتائج، بحسب النقابة.

وقالت المفاوضة لصالح فيردي مارين أولبريخ إن " العرض المقدم من المشغلين غير متناسب تماما". ومن أجل تسريع الضغط ، دعت النقابة عمال الميناء إلى التوقف عن العمل يوم الجمعة من الساعة 05:30 (0330 بتوقيت جرينتش)حتى وقت متأخر من الليل.

وتطالب فيردي بزيادة في أجر الساعة بحوالي 3 يورو (26ر3 دولار) اعتبارا من أول يونيو، وعلاوة على ذلك زيادة مقابلة في بدلات المناوبة.