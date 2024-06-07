الأوقاف: توزيع 12 طن لحوم و5 أطنان دواجن على الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 12 طن لحوم، و 5 أطنان دواجن من مشروع صكوك الإطعام، الأسبوع المقبل، موضحة أنه سيتم توزيعها كاملة قبل حلول عيد الأضحى المبارك لإدخال الفرحة على الأسر الأولى بالرعاية قبل العيد.

جاء ذلك في إطار دور الوزارة في خدمة المجتمع، وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

جدير بالذكر، أن الوزارة بدأت استعدادها لأضاحي هذا العام باستقبال الدفعة الأولى من رؤوس الأضاحي بمجزر جنوب الوادي بتوشكى بأسوان، وتفقد الشيخ حنفي دياب مدير مديرية أوقاف أسوان ووفد من أئمة الأوقاف بأسوان مجزر جنوب الوادي بتوشكى لمعاينة رءوس الأضاحي والاطمئنان على مطابقتها للمواصفات الشرعية في الأضحية، تمهيدًا لذبحها في الوقت الشرعي للذبح.