 الأوقاف: توزيع 12 طن لحوم و5 أطنان دواجن على الأسر الأولى بالرعاية - بوابة الشروق
الجمعة 7 يونيو 2024 11:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الأوقاف: توزيع 12 طن لحوم و5 أطنان دواجن على الأسر الأولى بالرعاية

فهد أبو الفضل
نشر في: الجمعة 7 يونيو 2024 - 11:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 يونيو 2024 - 11:05 ص

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 12 طن لحوم، و 5 أطنان دواجن من مشروع صكوك الإطعام، الأسبوع المقبل، موضحة أنه سيتم توزيعها كاملة قبل حلول عيد الأضحى المبارك لإدخال الفرحة على الأسر الأولى بالرعاية قبل العيد.

جاء ذلك في إطار دور الوزارة في خدمة المجتمع، وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

جدير بالذكر، أن الوزارة بدأت استعدادها لأضاحي هذا العام باستقبال الدفعة الأولى من رؤوس الأضاحي بمجزر جنوب الوادي بتوشكى بأسوان، وتفقد الشيخ حنفي دياب مدير مديرية أوقاف أسوان ووفد من أئمة الأوقاف بأسوان مجزر جنوب الوادي بتوشكى لمعاينة رءوس الأضاحي والاطمئنان على مطابقتها للمواصفات الشرعية في الأضحية، تمهيدًا لذبحها في الوقت الشرعي للذبح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك