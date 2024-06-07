أمريكا: المدعي العام ينهي ادعاءه في قضية تعاطي هانتر بايدن المخدرات وحيازة السلاح

أعلن مكتب المدعي العام في ولاية ديلاوير الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه انتهى من ادعائه في القضية المرفوعة ضد هانتر، نجل الرئيس جو بايدن، بتهمة إخفاء تعاطيه المخدرات أثناء شراء سلاح بشكل غير قانوني في ولاية ديلاوير عام 2018.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، إن الاهتمام تحول الآن إلى المحامين بفريق الدفاع ، حيث يعتزمون استدعاء الشهود وربما طلب مثول هانتر بايدن أمام المحكمة للإدلاء بشهادته .

يشار إلى أن بايدن الأصغر سوف يقدم على مخاطرة كبيرة إذا ما أدلى بشهادته ، لأنه سيمنح المدعين العامين القدرة على سؤاله بشكل مباشر عن تعاطيه للمخدرات وحالته الذهنية عندما اشترى السلاح في منتصف أكتوبر 2018.

واستبعد الرئيس بايدن أمس الخميس، إصدار عفو عن نجله، هانتر، إذا تمت إدانته في تهم جنائية اتحادية وقال إنه سيحترم الحكم ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه استبعد إصدار عفو عن نجله، هانتر، إذا تمت إدانته في تهم جنائية اتحادية وإنه سيحترم الحكم.

وتهدد هذه القضية بأن تلقي بظلالها على محاولة الرئيس الديمقراطي لإعادة انتخابه في سباق الانتخابات الرئاسية أمام الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر المقبل، حسبما أفادت بلومبرج.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته بلومبرج في أبريل الماضي أن بايدن يتخلف عن ترامب في ست من الولايات السبع المتأرجحة التي تحدد السباق الرئاسي . والولايات السبع هى اريزونا وجورجيا وميشيجان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن ونورث كارولينا.