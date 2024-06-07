المشاط تبحث مع وزير التنمية الأذري ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي في الربع الأخير من العام الجاري

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع رشاد نبايف وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، حيث بحث الجانبان ترتيبات انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية – الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث يرأس الوزيران اجتماعات اللجنة، والتي تم الاتفاق مع الجانب الأذري على عقدها بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام الحالي، لمتابعة تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات ومن ضمنها الاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة والري والتعليم العالي والبحث العلمي والبترول والطاقة، كما ناقشا استعدادات زيارة الرئيس إلهام علييف إلي جمهورية مصر العربية.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة مخرجات البعثة الأذرية التي زارت مصر مايو الماضي وضمن 22 مسئولًا برئاسة، فاريز رزايف، نائب وزير الخارجية، وضمت العديد من المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات: التنمية الرقمية، والنقل، والترويج الاستثماري، والطاقة المتجددة، والبترول، والصحة، والصناعة، والإنشاءات، وذلك في إطار استمرار تطور العلاقات المشتركة بين البلدين في ظل حرص قيادتي البلدين على استمرار تعزيز الجهود المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة، ويدعم جهود التنمية من خلال الشراكة الوثيقة بين البلدين على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص.

وتم التوافق علي قيام وزارة التعاون الدولي ووزارة النقل والتنمية الرقمية بمتابعة تنفيذ مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها أثناء الزيارة، لتحويل التعهدات إلي نتائج حقيقية على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلي إنهاء التفاوض على مختلف مشروعات الوثائق المقترحة بين الجانبين المصري والأذري والتي تتولي وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية والجانب الأذري بشأنها.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع المبادرات المقترحة للتعاون في إطار استعدادات انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 في أذربيجان، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية في تدشين منصة وطنية برنامج «نُوَفّي»، لحشد الاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وناقش الوزيران مشاركة الخبرة المصرية في مجال تمويل المناخي مع الجانب الأذري بالإضافة إلي نقل خبرة الحكومة المصرية في إطلاق " دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يهدف إلي تقديم خارطة طريق شاملة لمساعدة الدول النامية على جذب التمويلات التي تحتاجها لتنفيذ التحول الأخضر.

ومن جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولي، تقدير مصر وحرصها على تطوير العلاقات المشتركة، والتي تجلت في العديد من المواقف واللقاءات على مدار السنوات الماضية، وأبرزها الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة جمهورية أذربيجان في يناير 2023، كأول رئيس مصري يزور جمهورية أذربيجان، ومثلت دفعة قوية وتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين. وقد تم في ختام الزيارة التوقيع على ثلاث وثائق في مجالات: الري والثقافة والتجارة.

جدير بالذكر أن الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة عُقدت في العاصمة "باكو" خلال عام 2022، ونتج عنها توقيع 4 وثائق في مجالات: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و إنشاء مجلس الأعمال المصري الأذري، والتعاون التجاري والاستثماري والنقل البحري.