تسلا تعلق إنتاج السيارات 5 أيام في مصنع أوروبي لتحديث منشآتها

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علقت شركة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" إنتاج السيارات في مصنعها الوحيد في أوروبا قرب برلين اليوم الجمعة، وفقا لما هو مخطط له.

وأكدت متحدثة باسم الشركة تعليق الإنتاج. وتعتزم الشركة إيقاف العمل في أيام 14 و17 و27 و28 يونيو، بالإضافة إلى اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يتم استغلال الأيام التي سيتوقف فيها الإنتاج لإدخال تحديثات على منشآت الإنتاج.

وتم تعليق الإنتاج بالفعل عدة مرات العام الجاري. ومن المقرر أن يتواصل العمل في وحدة المسابك والبطاريات بالمصنع كالمعتاد.

وعلقت تسلا إنتاج السيارات في المصنع حوالي أسبوعين في نهاية يناير، بعد تعطل إرسال المكونات بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر.