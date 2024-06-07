أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أن عدد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام الذين توافدوا إلى المملكة العربية السعودية حتى يوم أمس بلغ ما يقرب من مليون ومئتي ألف حاج من مختلف دول العالم، حيث تمت جميع مراحل رحلتهم بيسر وطمأنينة، وينعمون بوضع صحي متميز.

وأكد وزير الحج أهمية تسهيل وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، لأداء النسك بكل يسر وطمأنينة وتقديم أعلى مستويات العناية والاهتمام لهم، مشدداً على ضرورة التزام جميع الحجاج بالأنظمة والتعليمات والتعاون حتى تتم خدمتهم على أكمل وجه.

وأشار إلى إطلاق حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج والحملات الوهمية وممارسات الاحتيال الإلكتروني في أكثر من 20 دولة حول العالم، إضافةً إلى إطلاق الحملة الوطنية(لا حج بلا تصريح) بقيادة الشركاء في وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة للتوعية ثم تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج مما يمكن كل من يؤدي الحج بالطرق النظامية من إتمام النسك براحة وتنظيم.

وأوضح وزير الحج والعمرة السعودي أنه حرصًا على رفع كفاءة العاملين في المنظومة والارتقاء بمستويات الحفاوة والترحيب بضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم، شهدت الأشهر الماضية مواصلة تدريب أكثر من 120 ألفا من العاملين، وقادة مجموعات الحجاج، حيث عقدت أكثر من 2500 ورشة تدريبية بعدد من اللغات في المملكة، و10 أخرى حول العالم، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية سخرت الإمكانات كافة وجندت كل القدرات لإنجاح حج 1445 هـ.