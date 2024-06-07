أعلن " حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة عن استهداف عناصره مرابض مدفعية إسرائيلية في "خربة ماعر" وانتشاراً لجنود إسرائيليين ‏في محيطها بقذائف المدفعية، "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم منطقة "رأس الناقورة" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة" المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله". وأطلقت القوات الإسرائيلية النار عصر اليوم من الرشاشات الثقيلة من موقعها في "المطلة" باتجاه بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.