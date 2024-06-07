تأكيد فوز شينباوم رسميا بالانتخابات الرئاسية في المكسيك

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بعد أربعة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية في المكسيك، أُعلن رسميا فوز مرشحة الحكومة كلاوديا شينباوم بالسباق الرئاسي، لتصبح أول امرأة تتولى مقاليد الرئاسة في تاريخ البلاد.

وأفادت هيئة الانتخابات الوطنية في وقت متأخر أمس الخميس، بأن شينباوم، التي تنتمي لحزب مورينا اليساري الحاكم، فازت بـ 75ر59 % من الأصوات.

وحلت المنافسة الرئيسية زوتشيتل جالفيز ثانية بنسبة 45ر27 %.

وكان ينظر إلى خورخي ألفاريز ماينيز، من حزب حركة المواطنين، على أن ليس له أي فرص للفوز.

وإضافة للانتخابات الرئاسية، صوت المكسيكيون في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والانتخابات الإقليمية والبلدية.

ولم تعلن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بعد، ولكن من المتوقع فوز حزب مورينا بأغلبية قوية.