حذرت الحكومة الإيطالية المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، من محاولة منع صفقة الاستحواذ المقررة لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا على حصة من أسهم منافستها الإيطالية المملوكة للدولة آي.تي.أـيه، بدعوى أن عرقلة الصفقة سيضر بالدولة الإيطالية.

وقال وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني إن رفض بروكسل للصفقة سيكون "هجوما خطيرا على إيطاليا التي لن تظل ساكنة أمامه". وأضاف سالفيني زعيم حزب الرابطة الإيطالي اليميني المتطرف إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى شطب آلاف الوظائف.

يذكر أن آي.تي.أيه تأسست عام 2020 بعد إعادة هيكلة شركة الطيران الإيطالية المفلسة أليتاليا والتي استحوذت عليها الحكومة الإيطالية بعد فشل عدة محاولات لبيعها إلى شركات أخرى.

وبعد شهور من المفاوضات اتفقت لوفتهانزا الألمانية مع الدولة الإيطالية في أيار/مايو من العام الماضي على شراء حصة أقلية قدرها 41% من أسهم آي.تي.أيه، مقابل حصول آي.تي.أيه على حصة قيمتها 325 مليون يورو (352 مليون دولار) من أسهم لوفتهانزا.

ووفقا للاتفاق يمكن للوفتهانزا الاستحواذ على 49% إضافية من أسهم الشركة الإيطالية اعتبارا من 2025، وفقا لشروط معينة، ثم الاستحواذ على الحصة المتبقية وقدرها 10% في وقت لاحق. ومن المقرر أن تصدر المفوضية قرارها النهائي بشأن الصفقة بعد غد الأحد .

وفي كانون الثاني/يناير الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية رفض صفقة استحواذ لوفتهانزا على حصة من منافستها الإيطالية "آي.تي.أيه أيروايز".

وقالت المفوضية المعنية بتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت إن قرارها جاء بعد أن اظهر تحقيق أولي أن الصفقة يمكن ان تؤدي إلى تراجع المنافسة على بعض الخطوط.

وأضافت المفوضية إن هناك منافسة محدودة من جانب شركات الطيران الأخرى على الخطوط المباشرة من وإلى بعض الوجهات في وسط أوروبا. وأشارت إلى وجود منافسة مباشرة بين شركتي لوفتهانزا وآي.تي.أيه على بعض هذه الخطوط.

يأتي ذلك في حين تشهد دول الاتحاد الأوروبي انتخابات البرلمان الأوروبي التى تجرى حاليا وحتى بعد غد الأحد . ومن المقرر أن تجري هذه الانتخابات في إيطاليا غدا وبعد غد.

جاءت تصريحات سالفيني بعد تنازلات قدمتها لوفتهانزا والحكومة الإيطالية بهدف الحصول على موافقة المفوضية على الصفقة.