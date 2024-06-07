شعبة الأدوية: هيئة الدواء أقرت تحريك أسعار بعض الشركات بمتوسط 25%

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تستورد 90% من مدخلات صناعة الدواء من الخارج بسعر الدولار، مشيرًا إلى أن تكاليف الدواء أصبحت مرتفعة بشكل كبير، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة أسعار البترول والكهرباء.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إلى أن شركات الدواء المحلية تغطي 92% من احتياجات الدولة من الدواء، موضحا أن الدواء المصري من أرخص أسعار الأدوية على مستوى العالم.

وأوضح أن «التعويم» الذي جرى في مارس الماضي وزيادة سعر الدولار من 30 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، شكل عبئًا على الصناعة وزيادة في التكلفة على المصنعين.

ونوه أن هيئة الدواء أقرت هذا الأسبوع تحريك أسعار بعض الشركات وبعض الأدوية بنسبة متوسطة 25%، مؤكدًا أن هذا الأمر قد يختلف من دواء لآخر، فقد يرتفع سعر بعض الأدوية 15% وبعضها الآخر 40%، موضحا أن كل الأدوية لن ترتفع بنسبة واحدة.

وأشار إلى ارتفاع سعر الدواء خلال العام الماضي 2023 بنسبة متوسطة 24%، مضيفا: «هناك أدوية منافسة للأدوية التي تمت الموافقة على تحريك أسعارها؛ لن يزيد سعرها وبنفس الفعالية، مع العلم أن الأدوية التي تعاني من نقص هي للشركات التي لها نشاط دعائي قوي».