وزير التعليم الفلسطيني: استشهاد أكثر من 100 عالم وآلاف المعلمين في الحرب على غزة

قال الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل ممنهج قتل العديد من العلماء المميزين من رؤساء الجامعات والأساتذة الجامعيين، مع عائلاتهم أثناء نومهم في بيوتهم.

وأوضح خلال تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، أن أكثر من 100 عالم فلسطيني من الشخصيات المعروفة على مستوى العالم التي تميزت بوجودها وبصماتها الواضحة في البحث العلمي على مستوى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المختلفة داخل الوطن وخارجه؛ تم استهدافهم خلال الحرب على غزة.

وأضاف أن الاحتلال استهدف أيضًا آلاف المعلمين خلال الحرب على غزة وكذلك في الضفة الغربية، مشيرا إلى استهداف الاحتلال للمعلمين والطلبة أثناء ذهابهم إلى مدارسهم لأداء امتحانات العام الدراسي في الضفة الغربية.

وذكر أن الاستهداف الإسرائيلي يكشف عن رغبة الاحتلال في قتل الروح العلمية داخل أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن آلة التدمير الإسرائيلية لم ترحم لا شجر أو بشر.