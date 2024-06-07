مرشح رئاسي أمريكي سابق يصف إسرائيل بـ «دولة إرهاب»

وصف رالف نادر، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية لأربع مرات، إسرائيلَ بأنها "دولة إرهاب"، مستندا لتعريفات القانون الدولي.

وقال نادر لوكالة "الأناضول" للانباء، أمس الخميس، إن الأحداث في غزة بدأت قبل 70 عاما، وليس في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن عدد المدنيين الأبرياء الذين قتلوا وجرحوا في غزة أكثر 400 ضعف القتلى والجرحى على الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أن إسرائيل هاجمت جميع المنشآت المدنية والإنسانية مثل المساكن والمستشفيات والمدارس والجامعات ومخيمات اللاجئين والمناطق الزراعية في غزة، متسائلا: "من هو الإرهابي؟ إسرائيل دولة إرهاب، وهذا يتوافق مع جميع تعريفات القانون الدولي. فهو يهاجم كل يوم مواطنين عزل، وأطفال، ورضع، وأمهات، وآباء، وكبار السن، ومرضى".

وتابع: "نتنياهو مثل زعماء جميع البلدان ذات العقلية الديكتاتورية، عندما يقعون في مشاكل عميقة مع الفساد والرأي العام، فإنهم يحتاجون إلى حرب خارجية أو هجوم خارجي لتشتيت الانتباه".

وفيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل، قال نادر إنها "شريكة المعتدي" وفقا للقانون الدولي، وإن الرئيس جو بايدن والكونجرس انتهكوا 6 محظورات فيدرالية وفقا للدستور الأمريكي بتقديم المساعدات العسكرية والمالية لإسرائيل.

ولدى سؤاله عن تأثير قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، أوضح أنه "لقد جرت العادة في إسرائيل منذ سنوات طويلة على تجاهل الرأي العام العالمي ما دامت حكومة الولايات المتحدة والكونجرس بجانبها".

وأضاف أنهم "لا يهتمون بآسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا. العامل الأكبر في تشكيل الإمبراطورية الإقليمية المسماة إسرائيل هو الولايات المتحدة"، بحسب قوله.